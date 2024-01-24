唔游唔舒服 無懼風徹骨 七旬翁堅持近50年游早水習慣

【本報訊】本港昨晨市區最低氣溫只有攝氏6.3度，多個分區低至攝氏4度，市民大都穿上厚厚的大褸保暖，但在紅磡大環山游泳池對開海邊，清晨7時仍有市民堅持落水，77歲的男泳客陳先生更稱，游了幾十年：「唔游唔舒服」。

昨早本港各區均十分低溫，天文台分區氣溫顯示，九龍城最低氣溫只有攝氏4.8度，即使下午時分，也只有攝氏7度。早上7時，由於強烈季候風影響，海邊風勢更刺骨，但陳先生無懼嚴寒，早上到達目的地後，便在岸邊熱身一會，隨即躍進海中暢泳，他泳技純熟，在海中一時自由式、一時蛙式，迅即已是幾個來回。

陳先生透露，他習慣了游早水，自1976年便在大環山泳池游泳，一游便數十年，其後改到海中游泳，即使天氣嚴寒，他仍稱「唔游唔舒服」。