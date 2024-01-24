廣東一帶變「冰箱」 澳門發低溫提示

但是若北極濤動指數錄得負數，而且錄得頗大的負數值時，表示極地西風帶會偏南，且比較波動，冷空氣向南擴展的機會較為大。

除了北極濤動指數外，本港天文台早在上世紀70年代，已經發現另一個觀測辦法，即觀察冷空氣橫過位於俄羅斯西伯利亞貝加爾湖的情況。天文台指，貝加爾湖是全球最古老的淡水湖，若其上空5,500米高、即大氣層有西風槽橫過，那麼冷空氣大約在兩日之後會到達香港。到了今日，雖然天文台已採用更多科技化、及數值天氣預報方法，但他們仍會觀察貝加爾湖大氣層冷空氣流向的方法。