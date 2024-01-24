廣東一帶變「冰箱」 澳門發低溫提示
【本報訊】2024年首個寒潮來襲，華南一帶均受低溫影響，今次寒潮影響範圍廣泛，中央氣象台更新情況時，更以「冰箱」形容廣東一帶罕逢的低溫環境。澳門氣象部門昨日亦發出橙色低溫提示，當地氣象局指，澳門昨日最低氣溫僅有攝氏5度，未來數日天氣持續嚴寒，今日最低溫仍只有約攝氏5度，明日最低溫略上升至攝氏7度。
依北極濤動指數 預測寒潮
本港天文台談到香港如何預測寒潮，一般來說，北極濤動指數若為正數及數字偏大時，代表極地的冷空氣會被困在當地，較少南侵，對香港影響不大。
但是若北極濤動指數錄得負數，而且錄得頗大的負數值時，表示極地西風帶會偏南，且比較波動，冷空氣向南擴展的機會較為大。
除了北極濤動指數外，本港天文台早在上世紀70年代，已經發現另一個觀測辦法，即觀察冷空氣橫過位於俄羅斯西伯利亞貝加爾湖的情況。天文台指，貝加爾湖是全球最古老的淡水湖，若其上空5,500米高、即大氣層有西風槽橫過，那麼冷空氣大約在兩日之後會到達香港。到了今日，雖然天文台已採用更多科技化、及數值天氣預報方法，但他們仍會觀察貝加爾湖大氣層冷空氣流向的方法。
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