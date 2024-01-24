賞銀妝綠葉美景 登山客呼幸運

【本報訊】天文台前日（22日）清晨6時發出寒冷天氣警告信號，至昨晚上11時已屆41小時。本港最高山峰大帽山昨日錄得的最低氣溫為攝氏零下2.9度，到晚上8時許再降至零下2.9度，低溫令樹木結冰，山頭恍如披上銀妝一般。建築物外牆及檐下均出現長長的冰掛。由凌晨到晚上，都有市民專程到大帽山頂欣賞極寒一幕，有遊客適逢其會，直言能在香港欣賞到如北國風光的冰封奇景，十分幸運。

山頂樹葉結薄冰 嚴寒又有雨的天氣令山道濕滑，執法人員昨日封閉大帽山道來回方向，避免發生危險。但市民仍可徒步登山。小雨加上零度下的低溫，令大帽山頂的樹木都結冰，樹葉上的雨水結成薄薄的冰，一幕幕銀妝綠葉、配上山頂大霧，有市民形容「仙氣飄飄」，即使要登山一個多小時、甚至周身狼狽，但看到這一幕也很值得。

下午續有市民上山，晚上約7時，大帽山道封路處氣溫約攝氏4.3度，沒有結冰現象，但有下午上山的市民落山，市民王先生受訪時指，他約在下午5時上山，逗留約20分鐘左右，拍攝了樹木及樹葉結冰的相，他指，山上人數不多，唯一美中不足是天色陰暗、影響了結冰勝景。

內地遊客林先生亦是攀山族，他原打算到大帽山遊玩、觀景，不想卻親睹結冰奇景，形容「運氣比較好」，他說「可以喺香港睇到結冰，唔知幾多年一次，好幸運」。