-2.9℃大帽山冰封 植物戴霜迎風

市區昨6.3℃入冬以來最低溫 今續嚴寒打鼓嶺2℃懾人 今年首個寒潮令香港猶如冰冷世界，昨早市區僅有攝氏6.3度的低溫，為入冬以來最低氣溫，冷空氣在下午繼續增強，昨晚多區氣溫較凌晨進一步下降，大帽山氣溫亦由凌晨錄得的攝氏零下2.4度下降至晚上8時許的攝氏零下2.9度，高地結冰、地面植物亦結霜。由昨日零時至清晨6時，共有58人次使用「一線通平安鐘™」服務，其中7人需要送院接受治療，主因包括跌倒及氣促，民政事務總署亦在下午5時半宣布開放全港18區臨時避寒中心。展望今日，天文台預測本港天氣仍然嚴寒，明、後天早上天氣仍舊寒冷。

昨晨5時50分，天文台發出特別天氣提示，指受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港早上天氣嚴寒，市區氣溫下降至攝氏6度左右，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低，並可能會結冰，寒冷天氣警告及強烈季候風信號生效。全日氣溫介乎攝氏6至10度，由於昨日本港持續錄得每小時40公里的季候風，離岸及高地風勢頗大。

清晨之後，市民開始返工返學，小雨不斷兼寒風陣陣，有家長指早上很難叫醒子女，有同學則指早上太凍，直言「如果停課就好喇」。天文台分區氣溫顯示，昨晨7時，天文台總部即市區氣溫僅有攝氏6.3度，打破去年12月23日8.1度的入冬最低氣溫紀錄，成為入冬以來的最低氣溫。而昂坪及大老山則僅攝氏1.1度，北區打鼓嶺為攝氏4.2度；新界多區氣溫均在5度以下，包括僅4.6度的上水，以及僅4.8度的大埔等。

6句鐘58人撳平安鐘 7人送院 長者安居協會表示，由昨日零時至清晨6時，共有58人次使用「一線通平安鐘™」服務，其中7人需要送院接受治療，主因包括跌倒及氣促。民政事務總署昨亦開放了18區臨時避寒中心，供有需要人士使用。

展望今早，天文台預測本港繼續嚴寒，高地仍有可能結冰，或有一兩陣微雨。分區天氣預報顯示，今晨5時至8時期間，全港最低溫均在攝氏8度或以下，新界多區跌至攝氏5度或更低，大埔、上水、石崗料低見攝氏4度，流浮山亦在今早6時起跌至攝氏4度，而打鼓嶺更預料將只有攝氏2度，凍絕全港。

未來兩日早晚清涼 下周初有雨 天文台預料明後兩日早上仍然寒冷，日間天色較為明朗，隨着季候風在周末期間稍為緩和，氣溫將逐步回升，但早晚仍清涼，預料高空擾動會在下周初至中期為華南帶來有雨的天氣。

衞生防護中心表示，長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，部分長者更可能因為行動不便，以致身體產生及保存熱能的能力減低，故在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應，容易引起或加劇疾病，提醒長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。