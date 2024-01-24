國泰取消航班風波 工會促改善福利

【本報訊】國泰航空上月在聖誕假期高峰期，因機師人手不足不斷取消航班，港府早前要求國泰月底前向民航處提交報告，以應對農曆新年高峰期。議員關注事件或打擊機場員工士氣，昨聯同民航工會代表約見運輸及物流局，促請國泰改善薪酬福利待遇，增加本地機長晉升機會，並建議當局檢視輸入外勞政策，以防被濫用。

議員陸頌雄昨聯同民航工會代表約見運輸及物流局，高度關注國泰近期頻頻取消航班事件，認為事件嚴重打擊機場員工士氣及影響員工生計。陸指，港府作為監管者要與國泰持續溝通，敦促國泰落實改善方案，提供有關人手編排數據；要求國泰準備風險管理預案，以應對農曆新年高峰期，並要求國泰盡快提交報告解釋及交代未來應對方法。

月底前須向民航處交報告 陸稱，對國泰取消航班感到憂慮，他提出5項建議包括改善薪酬福利待遇，增加本地機長晉升機會；設立行業人才培訓基金；改善機場交通問題；消除航空安全隱患。他又促請港府檢視輸入外勞政策，防止濫用一般就業計劃及補充勞工計劃。

國泰航空連日來因人手問題不斷臨時取消航班，運輸及物流局局長林世雄日前強調政府關注事件，形容「睇得好實」。當局已經要求國泰月底前向民航處提交報告，當中包括營運人手和航班編排的應對方法，尤其是農曆新年及復活節假期的安排。他又稱，對本港航空業復甦進度有信心，鼓勵外地航空公司復航，並開拓新航點。