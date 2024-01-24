東鐵綫九巴城巴加強配合

農曆新年通宵口岸巴士路線安排

【本報訊】港府昨宣布農曆新年期間，深圳灣口岸及羅湖口岸延長通關。港鐵昨表示，將於年三十及年初二延長東鐵綫往返羅湖站的列車服務時間，屆時往羅湖尾班車將於凌晨0時56分由金鐘站開出。巴士服務方面，城巴稱計劃開通3條路線，分別接駁至深圳灣口岸及落馬洲（新田）口岸；而九巴則指將加強現有落馬洲（新田）口岸的通宵巴士服務，並計劃增設兩條通宵巴士路線。

九巴擬開辦臨時路線 港鐵表示，全力配合羅湖口岸於年三十以及年初二晚的特別安排，屆時東鐵綫最後一班前往羅湖站的列車，將於凌晨0時56分於金鐘站開出，約於凌晨1時46分到達羅湖站；而最後一班離開羅湖站的列車，則會於凌晨2時30分開出，大約於凌晨3時20分到達金鐘站。

巴士服務方面，城巴正計劃於年三十至年初四，開辦全新通宵巴士路線NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸。同時，城巴亦計劃於農曆新年期間，開辦特別路線976S於深夜至凌晨提供服務，由銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲（新田）口岸，便利乘客使用該口岸過關往返深圳皇崗，各新路線有待運輸署審批。

九巴亦將於農曆新年期間，加強現有落馬洲（新田）口岸的通宵路線，包括計劃加開通宵特別線N276，由天慈往來新田，覆蓋天水圍、元朗及新田皇巴站；又會按客量情況加開N73線通宵短程特別班次，往來新田皇巴站及上水站。同時，九巴亦計劃開辦尖沙咀東前往新田皇巴站的通宵路線，服務地區包括尖沙咀、油麻地、旺角、大欖隧道、上水及粉嶺。相關新路線仍待運輸署審批。