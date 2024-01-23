龍七公：尊重藝術自由 忌泛政治操作

對於新一屆香港舞台劇獎頒獎禮被藝術發展局終止資助，藝發局覆函劇協，並公開了部分內容，確認點名說明因為邀請了尊子及蔡玉玲，以及兩位主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，是「意有所指、語帶雙關。如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定」。

意有所指 語帶雙關 藝發局又指，作為政府資助的法定機構，有責任確保公帑運用得宜。是次扣減資助乃經由藝發局藝術支援委員會先作審議，再交大會作終極決定，過程中已作審慎討論藝發局給予劇協多年資助的紀錄，以及是次頒獎禮作出不尋常的安排等因素後，所作之決議。藝發局寄言劇協，冀盼會於未來繼續舉行不單止讓業界仝人公認之舞台劇獎頒獎禮，亦為社會大眾欣賞之年度盛事。

藝發局是政府指定全方位發展香港藝術的法定機構，在資源緊絀下，局方對申請資助的項目審批謹慎，對獲得資助的項目有諸如「不能違法違規」、「要促進藝術發展」等要求，以確保公帑用得其所。傳統以來，頒獎禮會邀請行業資深藝術家，或藝發局成員，或政府官員作頒獎嘉賓，然而該頒獎禮近年的一些不尋常做法，似乎偏離了正軌。

去年香港舞台劇獎頒獎禮以「勇氣」為主題，不少意見指典禮有不妥之處。翻看頒獎禮當天的直播內容，發現大約開始後20多分鐘時，兩位主持人在頒發最佳劇本獎項及介紹頒獎嘉賓、港台前女主持蔡玉玲前，花了約5分鐘以頒獎禮的主題「勇氣」，討論哪些關於戲劇的崗位需要具備勇氣。期間兩人的對話多次提到「嗰條線」，又提議大家有機會可以上台「踩吓」，「感受吓、踐踏吓嗰條紅色嘅橋」。意有所指、語帶雙關，演技固然了得，但似乎陷入「軟對抗」泥潭。主持人炮製社會話題，有煽動製造對立之嫌，作為資助方的藝發局也遭無妄之災，聲譽受損。

誠然，香港是享有言論自由的地方，藝術創作亦享有自由，自然可以批評社會時弊，卻不應太過政治化，更不應淪為某種政治意識形態的工具。事件中，劇協指不理解局方的決定，產生「藝發局政治打壓」的輿論。但事實上，有關典禮的頒獎嘉賓並非如以往的舞台劇泰斗，亦不是贊助機構的高層或政府及藝發局代表，而是與舞台藝術不太相關，且持有相同反建制政治色彩的外行人，如此刻意的安排，確實讓人有把藝術活動不合理地政治化的觀感，與藝發局資助香港舞台劇獎頒獎禮的初心背道而馳。

身兼藝發局主席的霍啟剛回應事件時，指頒獎禮去年「出了一些事」，要盡量降低可能違反國安法的風險。如今藝發局「揸正嚟做」，依規對有關行為跟進處理，決定停止資助頒獎禮，實屬合理和當機立斷。藝術不應陷入泛政治操作，業界與政府亦應多作溝通，進行深刻的自我反思，及時糾偏糾錯。