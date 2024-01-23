強詞有理：北約磨刀

當今世界戰亂頻繁，到處瀰漫硝煙，俄烏戰爭沒完沒了，中東亂成一鍋粥，加上朝鮮半島劍拔弩張，第三次世界大戰的腳步聲似乎愈來愈近。在這種情況下，美國為首的西方陣營不但沒有想辦法為緊張局勢降溫，反而繼續拱火澆油。北約宣布即將舉行聲勢浩大的聯合軍演，31個成員國合共9萬多軍隊參與，出動50多艘軍艦和80多架戰機，還有逾千輛坦克及各類戰車，從1月一直演練至5月，是冷戰結束以來最大規模軍演，可謂勞師動眾，令世界更加動盪不安。

北約磨刀霍霍，主要目的當然是為了震懾俄羅斯，有用嗎？俄烏戰爭打了近兩年，北約除了向烏克蘭提供軍火，始終不敢直接派兵介入，其色厲內荏的本質早已被俄國看穿，裝腔作勢的軍演根本嚇唬不了人，充其量只能自娛自樂。他強任他強，清風拂山崗，北約整體軍力無疑勝過俄國，但在俄國強大核威懾力面前，一切都是浮雲。美國敢跟俄羅斯玉石俱焚嗎？

北約軍演顯然還有另一個目的，那就是暗含遏制中國的圖謀。北約秘書長斯托爾滕貝格日前聲稱，北約不把中國視為對手，但中國發展現代化軍力等行為方式，與北約核心原則相悖；北約進入亞洲並非問題所在，而是中國正在逼近北約。這豈止是顛倒是非，簡直是賊喊捉賊。難道中國無權發展現代化軍力？中國發展現代化軍力只是為了自保，從來沒有對外擴張的企圖和行為，反而北約不斷東擴，除了逼近俄羅斯，還企圖把魔爪伸向亞洲，這是人盡皆知的事實，斯托爾滕貝格睜眼說瞎話，竟說中國正在逼近北約，無異於侮辱全人類智慧。

作為冷戰餘孽，北約已徹底淪為美國維護霸權的軍事工具。但不可不知，世界面臨百年變局，力量平衡正發生根本性改變，東升西降成為不可逆轉的趨勢，美國也好，北約也罷，已無法主宰世界。俄烏戰爭贏不了，中東亂局擺不平，連胡塞武裝也降不住，美國霸權搖搖欲墜，還有甚麼資格號令全球？

有位美國退役軍官慨嘆，美國還想靠過去的軍事成就生活，殊不知世界已發生巨變。最大問題是，美國綜合實力每況愈下，再也無法應對各種衝突和與日俱增的風險。實際上，煩惱皆因強出頭，只要美國及北約稍為收斂野心，世界沒有那麼多動亂，他們自然沒有那麼多煩惱。