龍吟虎嘯：放下包袱 準備核戰

平壤最近宣布南韓為敵國，永不統一，撤銷了所有統一機構後，日前又宣布實施水下核武系統試驗，以回應美日韓在濟州以南海域舉行海上聯合軍演。平壤宣稱，絕不縱容敵人的軍事瘋狂行為，將透過大膽的威懾讓敵人產生恐懼。

平讓這些年研製陸、空核攻擊能力迅速，隔三差五就會「報喜」，但對水下核武系統研製情況發布很少，直到去年3月，才首次公開研發及試爆水下核武的消息。當時平壤測試的是核無人潛水攻擊艇，宣稱攻擊爆炸可引發「超強放射性海嘯」，摧毀敵軍艦隊。半年後北韓首艘戰術核攻擊潛艇下水。無獨有偶，那時俄烏之戰開始不久，俄羅斯與美英西方軍事對壘中，宣稱要用「超強力放射性水下核彈」攻擊敵方目標，這種核彈爆炸可形成高達500米的海嘯，摧毀一座城市。

莫斯科的這一宣傳，配合了普京不怕和美英西方打核戰的震懾效果。北韓有鑑於此，也就不失時機的公布了水下核試的成果，以引發「超強放射性海嘯」摧毀敵軍艦隊。

誰都知道，如果有一天北韓與美日韓開打，海戰是一個重要戰場，就像陸戰空戰一樣，用常規武器平壤大處下風，只有使用核武器以同歸於盡之決心才能阻遏對手。正如北韓領袖金正恩所說，核攻擊型潛艇已成為讓敵人恐懼的北韓自主戰力，海軍將在北韓核武阻嚇戰略上扮演重要角色。

平壤宣布南北韓為敵國，統一無望，是以北韓近年陸空海核武系統有了長足進步為基礎的，平壤堅信「美日韓亡北韓之心不死」，堅信「美日韓必定會對北韓發動戰爭」，堅信只有核武能阻嚇侵略，堅信一旦戰爭打起來核武就會使用，堅信南韓已經把北韓視為敵國，不顧曾經一國的血脈歷史事實和同文同種同胞之情，自己何必要繼續背着歷史「包袱」呢？南北韓都放下了這個「包袱」，不但戰爭的可能性大增，互毀的可能性也大增！