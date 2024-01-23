坦言集：沒有選擇

以色列軍隊主力從加薩退出，留在加薩的軍隊卻要空運補給。戰場的形勢已經清楚了，以軍在加薩地面行動顯然已陷失敗。表面上是調整攻勢，減少地面部隊的規模，實際卻是找不到哈馬斯的主力，沒法戰。炸毀的殘垣敗瓦中，成為哈馬斯的優勢陣地，以軍損傷沉重。以軍撤是準備長期作戰，不是迅速克敵。

以軍雖然控制地面，但對哈馬斯的突襲沒法制止。以軍似沒有任何方法可改變現狀，情況只會僵持下去。以軍部分撤退是為了減少受襲機會，改用陸空重火力作鎮壓。哈馬斯也不可能把以軍完全驅趕，恢復對城區街道的控制。這樣的僵持不下，便是會維持下去。以軍繼續狂炸，也仍只能殺傷平民百姓為主，還會連累到部分被俘的人質，不少已被以軍攻擊所殺。以色列國內外的示威反對聲勢必然會進一步增加，以色列右翼政權便是進退不得，無力無奈地任形勢變化來決定它的命運。

形勢可能變化的是黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝，以及伊拉克、敍利亞等地方武裝，會否加強偷襲以色列。反抗力量不會地面進攻，地面決戰反使以軍可發揮火力優勢。但偷襲突擊便使以軍防不勝防，要部署大量軍力防禦，經濟與人力成本高昂，難以持久。

形勢另一可變是以色列能否說服美國出戰。歐洲部分國家已經開始不再援助以色列，或趨向於制裁以色列，能援助的僅有美國、英國。美國會否出兵助戰，先發制人抑或對以色列作最後的救援，決定在於以色列是否陷於絕路，也在於美國國內政治會否作梗。

國際形勢對以色列和美國愈來愈不利，伊朗拒戰，但在伊拉克、敍利亞動手打擊美以勢力時，以色列陷於加薩僵局，伊朗等卻清理伊拉克、敍利亞美軍殘餘力量，連土耳其也進攻美國支持的庫爾德分裂主義據點。以色列的轟炸伊朗及相關勢力，只能做到斬首，可是作用有限，控制不了地面。伊朗及伊拉克、敍利亞可全面組織反抗聯盟，加強對以色列的攻勢，從根本上把美以勢力連根拔起，把巴基斯坦、阿富汗、伊朗、伊拉克、敍利亞、黎巴嫩連成一片，方便中俄進入，排除西方勢力，且會迫使沙特等灣區國家與阿拉伯國家團結自主，排斥美國與西方，使以色列更加孤立無援。美以沒法扭轉敗局的話，以色列也難免早晚要與伊朗、沙特和解，以「兩國方案」謀存。