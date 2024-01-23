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分域街爆管 黃泥水淹路

地底湧出的鹹水淹浸街道。 地底湧出的鹹水淹浸街道。
地底湧出的鹹水淹浸街道。
【本報訊】昨日早上9時許，灣仔分域街21至25號對開地底有一條鹹水管爆裂，湧出大量黃泥水，淹浸現場一帶兩條行車線。車輛駛經如陸上行舟，途人亦需澗水而過，執法人員接報到場，指揮及疏導現場交通，並聯絡水務署派員到場關閉水掣，工程人員即時掘開地面搶修損毀的水管。
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