獨行賊闖名袋樓上舖 值170萬貨1分鐘狂掃

爆門無視警鐘響 專吼櫃內貴價品 尖沙咀一間售賣名牌手袋樓上舖，前晚被一名獨行賊砸爛玻璃門強闖入內，再在一分鐘內「狂風掃落葉」盜走總值約170萬元的貨物，然後逃之夭夭，遇竊店主經由保安系統得悉事件，隨即報案求助。據了解，疑犯懷疑曾經在大廈內「踩線」，並在另一間買賣名牌手袋的店舖外徘徊，執法人員正循「天眼」拍攝的片段，緝拿賊人歸案。

前晚8時許，尖沙咀北京道53號國都大廈8樓一名姓蘇（29歲）女店主報案，指其店舖的防盜警鐘在稍早被觸動，當她收到保安公司通知後，立刻翻看閉路電視影片，赫見一名男子用硬物砸毀大門玻璃，再潛入店內盜走一批名牌手袋後逃去。人員接報到場了解，經初步點算後，證實有12個共值約170萬元的手袋，以及約100元現金不翼而飛，現正根據犯案片段，追緝一名身高約1.7米、肥身材，案發時身穿深藍色上衣、深色長褲、戴黑色帽、白色口罩及深色旅行袋的獨行男賊歸案。

天眼揭曾於大廈踩線 根據「天眼」片段所見，賊人砸毀店門後，手腳並用清理大門殘留的玻璃碎片，再側身鑽入店內。當時店舖的保安系統已經啟動，能夠見到警示閃燈及傳出警鐘鳴響，但賊人未見慌張，首先向近門口的陳列櫃埋手，將一堆手袋掃入早已打開的旅行袋，再仔細搜掠另一個櫃，過程中有櫃台附近的商品被撞跌，但相信其價值相對低廉，故此賊人「不屑一顧」，只是專心擸走貴價貨，然後循原路離開，整個過程不足一分鐘。

此外，涉事大廈11樓另一間同類型店舖，事發同晚約8時亦曾有可疑人士出沒，閉路電視攝下一名男子在店外徘徊，並且舉起手機拍攝店面情況。該名男子同樣身穿深藍色上衣、深色長褲及戴口罩，外觀與犯下爆竊案的賊人非常相似，不排除有人一早在大廈「踩線」，尋覓犯案目標。

赤柱獨立屋疑現賊蹤 另一方面，昨晨約7時，赤柱灘道5號一獨立屋的一名女傭，察覺屋外有可疑電筒光線照射，她起疑查看，發現有人慌忙跑走，擔心宵小之徒「踩線」犯案，於是報案求助。人員奉召而至，經戶主點算，相信屋內並無損失。案件初步列作「可疑人發現」，人員翻查屋苑閉路電視片段，並就事件展開調查。