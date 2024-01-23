5.2億元樓宇維修貪污案 23被告准保 5月再訊

【本報訊】廉政公署去年1月採取「火網」行動，拘捕樓宇管理業內一個貪污集團的骨幹成員，涉案23人涉嫌串謀行賄受賄共逾650萬元及串謀詐騙，涉及10個住宅及商用樓宇的多項大維修工程及其他工程，合約總值約5.2億元，是廉署歷來就樓宇管理及維修最大型檢控個案。

同類案歷來最大型 23人被控串謀詐騙等罪，案件昨在東區裁判法院再提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至5月27日再訊，以便廉署作進一步的調查及索取法律意見。各被告續准保釋。

23名被告分別為21男及兩名女子，年齡介乎38歲至73歲，他們被控共11項罪名，即8項串謀向代理人提供利益及一項串謀使代理人接受利益罪，以及兩項串謀詐騙。

本案於2018年1月至2023年5月期間發生。控方昨日申請押後，以便檢視手提電話，以及進一步諮詢法律意見。

23名被告依次為莊聰圖（59歲，董事）、林雪邊（52歲，商人）、杜漢森（46歲，商人）、張建華（54歲，的士司機及救生員）、粘清波（49歲，裝修工人）、曹紹偉（71歲，商人）、吳德奇（58歲，冷氣技工）、陳俊傑（47歲，工程師） 、麥永泰（43歲，工程師）、譚紹富（53歲，董事）、鍾國祥（56歲，工程師）、陳茂盛（73歲，工程公司東主）、陳學欽（42歲，董事）、張寶儀（38歲，文員）、楊永燊（54歲，董事）、王劭強（60歲，商人）、林慕媛（64歲，文員）、潘志明（55歲，物業主任）、陳元正（65歲，顧問公司東主）、吳梓楊（46歲，董事）、楊效燐（38歲，商人）、楊志峰（55歲，總經理）、楊永昌（55歲，商人）。

案件編號：ESCC 2137/2023