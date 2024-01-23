8警案 控方播片指被告膠袋遮鏡頭

【本報訊】8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件昨於區院續審，控方再播放涉案公園的閉路電視紀錄，並闡述控方立場。控方指有被告在鏡頭前拿着紅色膠袋，及後便有膠袋遮鏡頭，認為是該被告所為。

8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、林華嘉、莫志成、尹栢詩（女）及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi（阿十），阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

扯露宿者頸背 拉到涼亭後方 控方再播放涉案公園閉路電視紀錄並闡述立場，望法官注意。就2月4日的鏡頭，在湖邊方面，控方指被告陳守業在帳幕的櫃內拿出紅色膠袋，並走向閉路電視方向，鏡頭及後便被紅色膠袋遮蓋，該膠袋正是陳拿着的同一個。至於涼亭位置，控方指片段顯示，被告梁飛鵬扯着阮文山的頸背，將其拉到涼亭後方，陳守業和郭展昇隨後行往該位置，韓廷光則在附近張望；有關2月24日的鏡頭，控方指片段拍到郭在湖邊手持長棍打爛露宿者的物品後，並未見到他進一步檢查物品。案件編號：DCCC 123/2021