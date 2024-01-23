市區6℃寒風刺骨 保暖最少3層衣物

氣溫急降血管收縮 防誘心臟病措施做足 天文台昨日早上6時發出今年首個寒冷天氣警告，昨晚10時大帽山氣溫更跌至攝氏負0.4度，受強烈冬季季候風影響，廣東內陸天氣嚴寒，預料冷空氣將向南擴展。天文台表示，今日市區氣溫將低見攝氏6度，新界再低幾度，高地甚至有可能結冰。醫生提醒，氣溫急降容易誘發慢性病，呼籲長者做好保暖措施，市民應多關注身邊長者身體情況。

籲勤監察血壓體溫 老人科專科醫生佘達明指出，近期有不少長者因心血管疾病和高血壓入院，並指如若不做足保暖措施，長者的心跳和血壓會變高，較為容易誘發中風和心臟病。

佘續指長者的末梢神經已經退化，對溫度敏感度較低，呼籲市民留意身邊長者有否做足保暖措施，建議長者最少須穿3層衣物，包括棉衣、羊毛衣物等。

家庭醫生林永和表示，每年都有低溫症引發的嚴重或致命個案，特別是氣溫急劇下降的日子。他指，寒冷天氣較易導致心血管收縮和呼吸器官收窄，引致心血管、呼吸系統等疾病。他亦呼籲市民即使長者已做足保暖措施，亦應多為他們測量血壓和體溫。

人多地方應戴口罩 林永和又表示，呼吸道在低溫情況下分泌會減弱，難阻隔經空氣及飛沫傳播的病毒，提醒市民要盡早接種新冠和流感疫苗。他稱，市民如若發現出現相關病徵，可使用幾合一的流感、新冠快速測試劑，人多的地方應戴口罩。

教育局局長蔡若蓮提醒家長要為子女多準備防寒衣物，學校亦會多留意學生的身體狀況，尤其在進行戶外活動時。她指，學生照顧自己的同時，亦應多關心家中或鄰舍長者。

民政事務總署在各區開放臨時避寒中心，衞生防護中心亦提醒市民、長者及長期病患者，需採取適當的保暖措施，保障自身健康。