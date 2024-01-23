醫健：成視在人：赴贊比亞培訓救治眼疾

非洲贊比亞的眼科服務嚴重不足，大多在已發展國家容易獲得治理的眼疾，在當地卻隨時演變至失明，斜視便是容易錯失黃金治療期的兒童眼疾之一。奧比斯眼科飛機醫院今年飛往贊比亞培訓當地眼科醫護，同時救治當地常見盲疾，一對兄妹Gabriel和Zipporah便是其中受助者。

這對兄妹很不幸均患有斜視，造成眼睛錯位，若不及時治療，可喪失視力。今年9歲的Gabriel上學時因為看不清楚黑板上的字，成績一落千丈；7歲的妹妹Zipporah亦因為明顯的斜視遭到同學的嘲笑及辱罵，令她十分自卑。

斜視兄妹成功獲矯正 我們團隊接收了這對個案，知道兄妹在手術前十分不安，尤其是妹妹Zipporah，於是特意準備毛茸茸的小吉祥物Seymour熊公仔送給她，Zipporah在過程中都緊緊抓住熊公仔，自我安撫緊張的心情。斜視矯正手術進行得很順利，他們的父親感激醫護團隊為一對子女的人生作出了重大改變。

奧比斯今次在贊比亞一共為115名患者檢查眼睛，進行超過50宗手術，並培訓超過80名眼科醫護。除了斜視，我們亦在當地重點醫治青光眼、白內障、眼科整形、視網膜眼疾等個案，希望讓更多原可避免的眼疾，及時得到治療。奧比斯