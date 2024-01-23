瑞士三角朱古力或含異物需回收

【本報訊】瑞士三角朱古力（TOBLERONE）一批產品可能含有塑膠異物，需要回收。食物環境衞生署食物安全中心昨表示，進口商及分銷商已將所有受影響批次產品停售和下架，並主動展開回收，市民如購入受影響批次產品應停止食用，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

受影響批次停售下架 涉事產品為TOBLERONE的「Milk Chocolate with Honey and Almond Nougat」，來源地為瑞士，淨重100克，最佳食用日期至2024年12月1日，批次編號為OOY4233553。食安中心接獲有關產品製造商的香港代表通知，有關產品可能含有塑膠異物，並正回收上述批次產品。

得悉事件後，食安中心隨即聯絡本地進口商及分銷商Integrated Market Services Asia Limited跟進。根據其提供的資料，該進口商及分銷商，已將所有受影響批次產品停售和下架，並主動展開回收。市民可以於辦公時間致電有關進口商及分銷商，查詢上述產品的回收事宜。