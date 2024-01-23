東呼即應：女廁設尿兜多疑惑 東呼即應記者實測

推廣未成氣候 私隱不足難跨心理關口 外出難免有如廁需要，但香港地小人多，不少市民尤其是女性，上廁所時經常要忍受大排長龍之苦。有團體倡議於女廁增設女性尿兜，認為女士輔以「尿斗」在尿兜站立小便，將有效解決久候的問題，關注議題人士談到當局對引入女性尿兜的取態，點出在港推行的難處。不少歐洲國家甚至內地，設有女性尿兜，但在港推行能否解決廁所排長龍則成疑問，《東呼即應》應市民所急，派出女記者親身實測站立如廁，分享用後感。

據政府統計處公布，截至去年年中，本港人口臨時數字約為750萬人，若在街上人有三急，無論商場廁所或其他公廁，往往都要大排長龍，女廁更是「重災區」，對女性而言，排上「10個8個人」才能如廁，可謂司空見慣。香港廁所協會自2018年起，開始推動設立女性尿兜，指可增加空間使用率，目前2個廁格的位置可改裝成3個尿兜，變相可減少廁所使用高峰期的排隊時間。協會前秘書梁彥媚表示，女性尿斗的設計易用，很容易調校大小切合用家需要，習慣後就很容易處理，就算穿褲子亦不會有困難，只要拉低褲子便可使用。

團體指得悉好處能改習慣 站立如廁，始終與女性原本的如廁習慣「大不同」，或會增加推動設立女性尿兜的難度，梁彥媚對此則表示樂觀。她舉例在馬桶出現之前，廁所的設計是要蹲下如廁，馬桶出現後也有人不習慣，但後來大眾亦慢慢適應，相信當得悉使用女性尿兜的需要和好處後，就會成功改變習慣。

梁彥媚又指，港府對設立女性尿兜無特定取態，從協會推廣的經驗看，最主要是能夠成功說服使用者改變使用習慣，當有需要時，港府就必定能夠配合加設女性尿兜。

《東呼即應》女記者親身試用女性尿斗站立如廁，過程沒有弄髒衣服和手部，但因生理結構問題，不能如男生般可將尿液排得較遠，需要很靠近尿兜防止尿液排出界，對此感覺不太理想。另外，手握尿斗會感覺到一股暖流，以控制尿液排出的方向，記者擔心是否可以完全盛載尿液，因此要用很大力氣貼着身體，但指若未來有機會多使用，掌握到相關技巧，使用上應問題不大。

雖然不少歐洲國家如英國、法國、德國，甚至日本及四川等地，於女廁內都設有尿斗及尿兜，不過在本港推廣始終未成氣候，相信與本港女性普遍不接受站立如廁有直接關係。事實上，女性與男性的想法及身體結構截然不同，用尿斗如廁需要面對不少問題，例如月經來潮時，就不可能使用尿兜如廁，而且大多數女性不願意無遮無掩地使用尿兜，就算有關方面曾提議於女性尿兜之間裝上磨沙拉幕阻隔，但對很多本港女性而言，私隱度仍然不足，心理關口頗大。另外，女生使用廁所不只是為了如廁，亦會不時利用廁所整理梳洗、換衣服等，就算未來落實於女廁引入尿兜，能否解決女廁大排長龍的問題亦成疑。

有團體倡議增設女性尿兜，圖為白石角男性公廁。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇