貼文煽惑區選投廢票 女文員緩刑

【本報訊】一名女子於2023年區議會選舉期間，在一個網上社交平台專頁展示貼文，煽惑他人在區議會選舉中投無效票。她於事後被控「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為」罪，案件昨在東區裁判法院再訊。

求情指一時愚蠢 被告認罪，求情稱一時愚蠢犯案。主任裁判官徐綺薇強調投票是市民權利及公民責任，被告行為打擊選舉公平，考慮到被告過往無刑事紀錄，判處入獄2個月，但緩刑2年。

51歲被告楊詩頴，報稱任職文員。控罪指，被告於2023年12月4日至12月10日期間，在2023年區議會一般選舉中，藉公開活動作出非法行為，即使用「EstherSw Young」名下的Facebook帳戶，在一個名為「西環變幻時」的Facebook群組上，展示一篇日期為2023年12月3日的貼文，煽惑在選舉中投票的另一人以下述方式處置發給該另一人的選票：任何致使該選票在該選舉中，根據任何選舉法被視為無效的方式。

據案情透露，被告轉載的貼文，由前區議員李文浩在選舉期間於其個人社交媒體專頁發布，該貼文呼籲他人杯葛區議會選舉，被告在貼文加上文字說明，煽惑他人在票上填寫姓名以及身份證號碼，令到選票無效。案件編號：ESCC 2802/2023