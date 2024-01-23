鄒幸彤脫2021年6‧4煽惑集結罪 律政司申上訴 終院周四裁決

【本報訊】已解散的支聯會之副主席鄒幸彤，於2021年被指撰文呼籲市民參加未經批准的六四集會，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。經審訊後，鄒被裁定罪成，判囚15個月。她不服判決提出上訴，高院原訟庭於前年年底裁定鄒上訴得直，撤銷定罪。律政司就該裁決向終院申請上訴，終院去年底經開庭後押後作書面裁決。根據終院的網頁顯示，將於本周四（25日）就本案頒下書面裁決。

律政司一方早前陳詞指，不認為鄒幸彤可在被檢控時去挑戰警方禁止集會決定的合法性，因就此議題本身有既定上訴機制處理。代表指公眾集會及遊行上訴委員會會通過相稱性測試作最後決定，社會人士不服時亦可利用司法覆核，挑戰行政當局決定，而非在刑事程序中提出有關挑戰；鄒一方反駁，警方當時可提出各項附加條件，例如限制集會人數以遏止新冠疫情，但在未有提出更多方法下，警方就認為集會不應舉行，是沒有盡力向主辦方提供協助。律師指鄒理應有權在審訊中質疑禁令的合法性，如果禁令不能成立，集會本身便沒有違法，因此禁令的相稱性屬合理辯解。案件編號：FAMC 2/2023