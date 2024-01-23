藝發局資助風波 團體斥做法粗暴

【本報訊】藝團資助風波未平息。對於藝術發展局早前終止資助香港戲劇協會舉辦新一屆舞台劇獎頒獎禮的最後一期撥款。香港專業戲劇人同盟副會長黃劍冰批評做法粗暴，質疑當局理據奇怪、胡亂指控劇協。

黃劍冰昨在電台節目中指舞台劇獎頒獎禮撥款屬「項目資助」，需於半年至一年前申請，難以一早向當局提交嘉賓名單，認為藝發局應事先列出名單，清楚說明不可邀請哪些嘉賓，再由劇協決定是否申請資助。

她以該同盟為例，指大部分會員都以自由工作者身份加入，不時要靠「項目資助」舉辦演出，但最終只有約30%個案獲批撥款。她指香港舞台劇獎有如外國的「東尼獎」或「普立茲獎」，獲香港以至其他地方的業界認可，相關頒獎禮是「劇壇大事」，業界一般都會「讓路」予劇協申請資助。

對於劇團近年面對的困難，她指有中小型藝團正式演出前3天才接獲政府場地負責人通知，以電力供應有問題等種種原因，拒絕租出場地，又引述有劇團反映指近年申請年度資助時，會有人要求他們提交下次演出的劇本，質疑日後是否不可再做含有反諷成分的「黑色戲劇」。

質疑針對特定人物背景 香港舞台藝術從業員工會成員陳頴業質疑藝發局的決定是針對特定人物的背景，形容該局分別揣摩上級和劇團的思維，只會沒完沒了。他形容戲劇只是一場娛樂、一場玩笑，相信本港在「由治及興」的階段下，不會再有「不好的力量」，業界人士均會守法，只希望有良好的資源，透過「搞棟篤笑、搞戲劇、畫畫」娛樂大眾。