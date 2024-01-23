藏燃彈案 認管有物品圖損壞財產 12港人蛇之一 鄧棨然2‧26判刑

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月企圖乘船偷渡到台灣，途中被內地海警拘捕。其中一名涉案人蛇鄧棨然，在內地就組織他人偷越邊境罪服刑完畢後，移交至香港執法部門，並就原面對的藏汽油彈案，及因潛逃而加控妨礙司法公正案分別到法院應訊。有關藏汽油彈案，鄧昨於區院承認作為交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。法官聽取辯方求情後，要求辯方就部分法律原則再作書面陳詞，並將鄧還押至2月26日判刑；至於妨礙司法公正案，將於明天在區院再訊，據悉鄧將認罪。

疑夥同犯案 須書面陳詞 34歲被告鄧棨然，就本案被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，鄧承認交替罪。控罪指他於2019年9月30日，與其他被告在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。辯方求情指，鄧在本案的角色較輕微，要求法官採納較低量刑起點，但法官質疑鄧與其他被告是夥同犯案，是否應屬同等罪責，並要求辯方就此方面的法律原則呈交書面陳詞。

案情指，案發當晚鄧與另一被告進入涉案大廈時被執法人員截查，鄧當時持有一個油泵，兩人亦帶有一些食物。人員進入單位發現另外3名被告，其中兩人曾爬出窗外但最終被捕。人員在單位內發現20多個玻璃樽，大部分內有大頭針，人員亦發現製作汽油彈原材料，單位儼如汽油彈生產線。人員在眾被告手機內發現他們於一個Telegram群組內，積極討論準備安全屋及製作稱為「火魔法」的汽油彈，並進行測試，及於案發當日開始製作汽油彈，供翌日在公眾活動使用。鄧的手機內亦有35幅與汽油彈相關照片。涉案大廈閉路電視紀錄顯示鄧與其他被告在當日多次進出涉案大廈。 案件編號：DCCC 323/2020