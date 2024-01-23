國安案 張劍虹續頂證 前老闆黎智英

爆積極插手《蘋果》編採 寫專欄反政府 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，在昨日休庭一日後，今日在西九龍法院（暫代高院）續審。踏入審訊第14日，本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供，接受控方主問。

控方主問料需時一周 張劍虹在上周三（17日）開始出庭作供，控方估計張的主問環節需時約一星期。總括張劍虹上周的供詞指，自2014年「佔領中環」前後，黎智英才開始積極參與壹傳媒的決策及運作，指示編採方針，自此《蘋果日報》好像變成反政府、對抗中央的報紙。黎會每周定期開「飯盒會」，給指示予管理層之餘，又會在《蘋果》寫專欄反政府；張形容黎是「最高領導人」及《蘋果》的舵手。

黎眼疾惡化 需做手術 張又指，黎智英成立《蘋果日報》英文版的原因，是為得到外國讀者支持，讓《蘋果》走向美國，並形容黎對此「好心急」。張續稱，2019年黎曾多番透過《蘋果》催谷「反送中」遊行，同年7月黎更前赴美國，與美國前副總統彭斯、前國務卿蓬佩奧等人見面，對於能夠跟美國高官見面，黎顯得「都幾雀躍」。張指，黎之後開始多談有關制裁的事，《蘋果》編採政策亦愈發偏激。

在上周三的聆訊中，辯方透露原來黎智英患有眼疾，需接受手術，最近病情更惡化。他一直依賴聆聽來了解審訊內容。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，當中包括6名前《蘋果》高層，張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），該6人已在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待本案審結後始進行求情及判刑。

出庭作供除了本案被告張劍虹、陳沛敏、楊清奇之餘，另一名《蘋果》高層周達權亦會出庭頂證黎智英。其餘兩名涉案被告包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以等待判刑，此兩人亦將會出庭指證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022

壹傳媒集團旗下3間公司，亦是本案的被告。 張劍虹