港大就業博覽 提供逾3000崗位

【本報訊】大學下學期將至，應屆畢業生需籌謀就業出路。香港大學學生發展及資源中心昨起一連5日舉辦「2024年度就業博覽」，有超過170間來自金融、商業、顧問、政府部門及科技公司等多個不同行業的不同公司及機構參加，提供超過3,000個工作機會。是次展覽亦會為非本地生的就業提供資訊和策略。

港大表示，這次「2024年度就業博覽」是歷年來舉辦的最大規模的就業博覽活動，旨在為港大生提供最新資訊和就業選擇。港大指，港大的本科生及研究生可透過這次機會和參與博覽會機構的招聘人員申請職位、遞交履歷表等作就業配對。此次參加博覽會的公司不乏一些知名企業，包括八達通、道瓊斯及安永等。

學生藉機了解企業要求 港大指出，為響應2023年施政報告中提到的對於非本地研究生就業放款政策的安排，此次就業博覽會設有特別環節，為非本地學生提供更多在港求職策略和申請工作簽證等資訊，還安排了非本地學生的校友分享心得等。

有港大學生表示，參加此次博覽會的其中一個目的是為了解企業現時對學生能力的要求；又表示在求職時會較為看重競爭力、工資及公司聲譽。