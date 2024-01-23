調查指家務助理保障不足 倡提高待遇

勞聯及家庭服務從業員協會訪問了192名家務助理，接近60%受訪工人去年時薪為110元以上，近90%人認為今年應調整。有60%人認為因工作勞損而引起的治費費用，並且不在保險的保障範圍內；有40%工人在上班前沒有確保僱主是否已經買保險，亦有30%人表示，僱主沒有買保險的情況下仍會工作。對於垃圾徵費計劃將會推行，有40%人表示新安排完全不了解。