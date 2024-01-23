調查指家務助理保障不足 倡提高待遇
【本報訊】臨近農曆新年，家居清潔需求大增，不少市民會聘用家務助理協助大掃除。不過一項調查顯示，家務助理的薪酬待遇以及工傷保障不足，近90%人倡今年提高待遇。面對垃圾徵費實施，有多達40%受訪者表示對垃圾收費的安排完全不了解，建議港府加強宣傳及解說。
勞聯及家庭服務從業員協會訪問了192名家務助理，接近60%受訪工人去年時薪為110元以上，近90%人認為今年應調整。有60%人認為因工作勞損而引起的治費費用，並且不在保險的保障範圍內；有40%工人在上班前沒有確保僱主是否已經買保險，亦有30%人表示，僱主沒有買保險的情況下仍會工作。對於垃圾徵費計劃將會推行，有40%人表示新安排完全不了解。
建議至少120元時薪
協會認為，家務助理時薪應不少於120至135元，並建議擴大職業病保障範圍。勞聯主席林振昇指，認同港府押後實施垃圾收費，希望當局善用延後的4個月做好宣傳及解說，又建議僱員再培訓局的家務助理課程中增加相關培訓內容，令家務助理更清楚新措施內容。
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