兒童院舍服務堪憂 當局增撥半億聘人手

童樂居虐兒案掀關注 報告揭職員供不應求 香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」在2021年底爆出員工虐兒事件，經調查後發現多名幼兒曾於院舍被虐待。社會福利署其後成立委員會，檢討兒童住宿服務及規管要求。勞工及福利局表示，正逐步落實委員會檢討報告建議，包括增撥資源改善兒童院舍人手比例。但有議員關注院舍難以請人，為滿足法例要求而大幅降低招聘門檻，不論經驗，「識呼吸都請」。當局指新增撥款有提供彈性供機構留人，會密切留意實際情況。

社署於2022年成立「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，由該署署長領導，分兩階段進行檢討工作，第一及第二階段檢討報告分別於2022年9月及去年3月公布，提出31及39項建議，包括訂明社會福利署每年巡查次數、增加宿舍人手、社工、心理學家等。

勞工及福利局昨日於立法會表示，正逐步落實報告建議，包括本年度增撥逾5,000萬元，於去年10月向各住宿幼兒中心發放，以改善幼兒工作員的人手比例，現時每100個服務名額的人手比例由1：6.2增加至1：5。

議員質疑為達標亂聘任 有議員提出，兒童住宿院舍聘請人手有困難，但為滿足法例要求，有院舍甚至聘請沒有經驗人員，形容是「識呼吸都請」。社署副署長黃國進表示，服務機構因應人手流轉聘用替代人員，未有遇上大問題，新增撥款有提供彈性，讓院舍可以加薪或發獎金，鼓勵員工留任；該署巡查時無發現院舍人手未達法例要求。

勞福局副局長何啟明則指，幼兒照顧需長時間工作，令兒童院舍難以聘請外勞或全職員工填補人手，但強調有關院舍仍能招聘到足夠人手，當局會密切留意實際情況。

本報早前揭發「童樂居」懷疑有員工虐待兒童，有關片段曝光之後，引起社會嘩然。執法部門其後展開深入調查，翻查大量院內的錄影片段，發現多名幼兒遭到院舍職員強行餵食、掌摑、扯頭髮、打頭，甚至拋落地上等，至今共有34名職員被起訴。