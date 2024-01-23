議員倡全民派袋「實習」 當局堅拒

【本報訊】不論物業管理或業主組織均憂部分住戶沒用指定袋扔家居垃圾，令其他住戶要承擔更多垃圾費。有議員建議港府「全民派袋」，方便大眾學習使用指定袋棄置垃圾，建立新習慣。當局則指已計劃向最有需要的居民派袋，不打算向全港市民派發，確保公帑運用得宜。

議員田北辰昨日建議，港府由今年8月起「落重藥」派指定垃圾袋予全港市民3個月，讓市民適應使用指定袋棄置垃圾，「邊做邊學」。他預計做法只會令少收兩至3億元徵費之餘，反令政策更易落實。

指物管公司可自行教育住戶 環境及生態局局長謝展寰回應指，當局已安排在徵費實施首半年向三無大廈及鄉郊村屋居民，以及公屋租戶派發每戶每月20個15公升指定袋，但在考慮公帑運用下，當局認為毋須全港派袋。他解釋，物業管理公司可自行購買指定袋派予住戶作宣傳教育，又指全民應為所生產的垃圾負上責任，參與減廢回收。

環境局最新文件指，截至今年1月中，環保署已收到約6,300個大批量採購指定袋和指定標籤的申請，當中有約70%為物管公司及居民組織或業主立案法團，其中約1,500個私人屋苑已安排批量採購指定袋向其住宅住戶分發。