載物搖晃即穿 稱指定袋符標準

【本報訊】網上流傳短片聲稱垃圾徵費指定垃圾袋較易爛。繼環境保護署日前上載實測片段澄清後，環境及生態局局長謝展寰再親身示範拉扯指定垃圾袋，形容指定袋與一般的同樣「穩陣」。他又說指定袋材質獲連鎖集團認可，相信大眾親身見到及試用「摸吓、扯吓」便會一清二楚。

謝展寰昨日分別拿出深綠色的指定袋向議員及記者展示，並用力拉扯垃圾袋闢謠。他指出，指定袋與一般膠袋的耐用程度相若，設計時已給超級市場等連鎖店試用，質量亦得到商戶認可作「一袋兩用」。

做騷拉扯 叫市民未來「摸吓」 不過，有網民發現環保署早前發布的實測片，垃圾袋在搖晃下仍被洗潔精泵頭「戳穿」；亦有網民反問垃圾袋是否強韌到「子彈都打不穿？」謝展寰笑言，指定袋只是普通的垃圾袋，並沒有應用太空科技，「無咩咁神奇」。但他強調不會為了罰款而特意將垃圾袋做薄，相信難以單憑官員口講，未來大家都能親身見到、試用「摸吓、扯吓」便會清楚明白。

對於環保署早前指會將懷疑有刑事成分的個案轉交執法部門跟進，謝展寰指港府並非要與市民對立，僅希望保障大眾利益，確保市民不被錯誤的資訊誤導或欺騙。

環保署日前上載實測片段，試用15公升指定袋裝上多個罐頭及洗潔精等物品，合共8.5公斤，又示範搖動指定袋，顯示該袋與一般膠袋一樣堅韌，並指垃圾袋，早已通過抗拉強度、斷裂伸長率、抗穿刺力，以及抗衝擊能力等國際或國家標準測試。