物價升 2023全年通脹率2.1%

【本報訊】本港通脹不斷擴大，政府統計處昨公布，2023年12月的整體消費物價按年升2.4%，較同年11月的2.6%略低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，去年12月的基本通脹率，按年升幅為1.4%，亦較對上一個月的1.6%為低。而在去年全年計，綜合消費物價指數（即基本通脹率）較一年前同期上升2.1%，而基本消費物價通脹率平均為1.7%。

上月的整體消費物價按年升幅收窄，主要是由於新鮮蔬菜價格下跌及電力費用跌幅擴大所致。政府表示，上月基本消費物價通脹率維持溫和，外出用膳及外賣和衣履的價格，按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力，仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和，外圍價格壓力應會繼續減弱。與此同時，本地營商成本或會隨着經濟繼續恢復而面對一些上升壓力，政府會繼續留意情況。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2023年12月的3個月的平均每月升幅為0.4%，與截至去年11月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

煙酒價格上月增近兩成 在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在去年12月錄得按年升幅的類別，包括煙酒上升19.2%、衣履上升4.0%、外出用膳及外賣上升3.6%、雜項服務上升3.2%、交通上升2.9%、住屋上升2.8%、雜項物品上升2.2%，以及基本食品上升0.1%。另一方面，綜合消費物價指數在去年12月，錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌4.8%，以及耐用物品下跌1%。