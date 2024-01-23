憂沙頭角同樂日人流少 促暫撤禁區紙

【本報訊】為振興地區經濟，北區擬於下月舉辦「聯和燈會」及「沙頭角元宵同樂日」冀藉此吸引人流、帶動消費，有關開支料逾100萬元。北區區議會提振地區經濟專責工作小組昨討論相關建議，多名區議員憂慮「禁區紙」安排，會使活動人流不足，促當局增加配額，甚至在活動當日取消禁區紙安排，否則「一定好少人去」。民政事務處指難以做到禁區紙沒有配額，但承諾會與執法部門商討增加配額。

北區民政事務處計劃與沙頭角區鄉事委員會合作，於2月24日，在沙頭角兒童遊樂場舉辦「沙頭角元宵同樂日」，安排陸上龍舟、魚燈舞及舞麒麟等傳統特色的環節供市民欣賞，開支逾50萬元。

民政專員商放寬名額 區議員溫和輝指進入沙頭角需要申請禁區紙，憂慮未必有市民會想去，又指目前申請進入沙頭角的旅行團每人都需要支付300多元，反而區議員可以低價舉行活動，問到可否向區議員批出沙頭角「禁區紙」配額，由區議員協助組織同樂日活動，認為否則「一定好少人去」，又指只有300至700人參與不符活動目的，建議與執法部門商討放寬名額。

身兼沙頭角區鄉事委員會主席的區議員李冠洪同樣擔心活動無人參加，指現時旅行社習慣於下午2時多離開，但活動下午2時半才開始，憂屆時「人流喺度唔多」只有自由行，籲民政處就當日安排與執法部門商討，「唔好失禮局長，如果唔係局長嚟到得番小貓三四隻。死啦！」建議每個區議員可有10個至20個名額，交由當區區議員自行組織活動，相信「會熱鬧啲」。另一議員賴心指建議當日可以不需禁區紙。

身兼北區區議會主席的北區民政專員賴子堅承諾會與執法部門商討，民政處難以在當日做到沒有「禁區紙」，但希望「做到適當放寬」。