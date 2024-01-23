需求萎縮資金外流 樓價恐臨斷崖式下跌

【本報訊】雖然去年施政報告提出樓市「減辣」，但樓市交易量仍低，商界及地產業界早前已紛紛要求政府全面「撤辣」。再有政商界人士指現時資金外流、樓市需求萎縮，建議下月底發表的新一份財政預算案宣布全面撤銷樓市辣招。他更反問政府是不是要等到樓價斷崖式下跌，或跌至很多年輕人都買得起樓的時候，才會全面撤辣。

辣招已過時 應全撤銷 全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文，提及目前香港房地產業陷於困境，面對嚴峻的經濟環境，樓市政策是時候作出重大改變，預算案應該從提振整體經濟的層面，全面撤銷樓市辣招，進一步釐清調整房地產政策。

吸引外資屬迫切問題 業界多次重申辣招是10多年前引入的「需求管理」措施，盧文端指現在的問題不是供應短缺，而是需求萎縮，政府沒有必要堅持過時的措施，強調撤辣不是優惠政策甚至公帑資助買樓，亦非「托市」。他又指有關官員似乎仍不願正面回應社會的訴求，尤其仍有很多年輕人及家庭希望置業，反問是不是要等到樓價斷崖式下跌，或跌至很多年輕人都買得起樓的時候，才會全面撤辣。

他指本港要部署爭取包括西方資金的國際金融資本來港、留港，認為資金持續外流，金融市場成交萎縮，如何吸引外資來港是香港迫切要解決的問題，香港作為中國金融的門戶，有必要推動與西方的金融往來，預算案需要提出具體措施，並作出政策配合。

政府正就新一份預算案進行諮詢，盧文端期望政府加強預算案編製的領導工作，確保落實行政長官施政架構，回應社會克服經濟困難的訴求。