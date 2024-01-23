多餘稅項窒礙發展 樓市撤辣不容拖延

財赤一團糟 議員促處理北都大嶼應分途 面對逾千億元龐大財政赤字，立法會「C15+」昨就新一份預算案提交建議，有議員指預算案要就急速人口改變做好計劃和部署，要未雨綢繆，不能「臨渴先來掘井」。至於早前有風聲指政府要開立資本增值稅，議員直言不支持，因社會和經濟不符合條件，稱所有窒礙經濟增長的稅不應該徵收；而樓市印花稅則應全面「撤辣」，且「愈快愈好」。另有議員直言若政府財政緊絀，當局應調節緩急先後，暫緩明日大嶼建人工島計劃。

人口結構變 勿「臨渴掘井」 議員江玉歡表示，根據人口推算報告，香港未來人口轉變巨大，出生率下降已經到危險水平，而未來將倍增外來人口，因此預算案要就急速人口改變做好計劃和部署，不能「臨渴先來掘井」。至於政府開源方面，陳紹雄、江玉歡、林筱魯及吳傑莊等4名議員表明不支持開徵資本增值稅，陳指目前社會和經濟不符合條件，不應倉卒推出稅務；江直言所有窒礙經濟增長的稅不應該徵收；吳則指目前的加稅建議，如增值稅、離境稅及虛擬資產印花稅，全部不同意設立。

針對樓市辣招，江表明應該全面撤辣，且「愈快愈好」，因目前市場沒有炒賣氣氛。實際上，多次要求政府撤辣的地產及建造界議員龍漢標日前對傳媒重申，樓市「辣招」的有效期已經過去，2010年首項「辣招」推出時，物業供應少，而且需求高，加上息口很低，但目前周期已經完全逆轉，現時息口為15年來最高，供應亦很多，置業需求亦減弱，所以「辣招」沒有需要存在的理由，因此政府該在財政預算案中「撤辣」。

在大型投資項目，江指政府應該更加審慎看效益，用商業角度衡量基建是否吸引投資，又指如開展北都和大嶼，目前缺少市民、投資者和企業對香港的信心，政府需要做好解說工作。另一議員尚海龍也認為應「先做北都，再謀大嶼」，兩者之間要做選擇，而公帑更要放在市民的醫療、教育等。

龍漢標日前亦對傳媒指暫緩人工島是一個合理建議。他表示，上一屆政府對人工島定位為第3個核心商業區，但觀乎目前核心商業區，如中環、金鐘；第2個核心商業區，即東九龍的空置率相當高，所以他質疑現時香港是否需要有第3個。他強調並非反對人工島計劃，若政府有財力，絕對可以推進人工島計劃，但若財政緊絀時，當局應該要有緩急先後，把力量集中發展北部都會區。

倡研中央採購減工程成本 另外，陳紹雄指政府需要放眼未來、增加投資，他指近期不少基建和工務工程項目造價飆升，政府料每年達到3,000億元工程，因此建議成立工程造價成效委員會，並研究設立中央統一採購平台，採購通用物料，認為與其讓發展商注意採購，中央採購可能讓邊際成本減低。