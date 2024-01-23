為賺$2000賣戶口 終判囚兩年

【本報訊】賣銀行帳戶要坐監！今次落網的219人中，絕大部分為傀儡帳戶持有人，他們的職業包括家庭主婦、保險經紀、健身教練及運輸工人等，成為騙徒幫兇同需承擔嚴重刑責。曾有人因為報酬賣戶口，之後詐騙集團利用相關戶口去清洗黑錢，結果戶口持有人面臨監禁。

詐騙集團仍逍遙法外 被捕的傀儡帳戶持有人分別涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人洗黑錢」等。有人在短時間內開設多個銀行帳戶，一次過賣給詐騙集團圖利。執法部門指出，過往有案例，有人因賣帳戶收取2,000元報酬，惟其戶口被犯罪集團清洗300萬元黑錢，該名被捕人最後面臨兩年監禁，而利用他的詐騙集團則繼續逍遙法外。

另外，執法部門也會向律政司徵詢意見，積極向法庭申請加刑以達到阻嚇作用。過往就有一宗成功加刑案例，法庭考慮到傀儡帳戶在洗黑錢及詐騙案的普遍性及對社會的損害程度後，該名被告人刑期由22個月加至26個月。因此市民千萬不要上當出售帳戶，不要做詐騙集團的替死鬼，時刻謹記個人帳戶「唔租、唔借、唔賣」。