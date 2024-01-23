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破5億元騙案 揭專才也上當

人員將其中一名被捕男子帶走。 人員將其中一名被捕男子帶走。
人員將其中一名被捕男子帶走。
2周146宗牽連廣 219人落網
本港治安不靖，詐騙案不斷飆升，近兩周揭發146宗騙案及洗黑錢案，包括網購、釣魚訊息、投資、求職及電話騙案等，案中558名受害人損失高達5億元，包括高學歷及高收入人士等專才也上當，最大一宗受害人損失1,900萬元。行動中，219人被捕，包括兩男一女傀儡戶口買手及大量傀儡戶口持有人，被捕買手涉嫌利用網上社交平台，以1,000元至數千元不等的酬勞，利誘他人賣出或租借銀行帳戶以接收騙款，涉案傀儡戶口已清洗近6,000萬元騙款。
近年港島區執法部門接獲的各類型詐騙案，佔該區的整體罪案率四成半。本月8日至21日期間，部門展開代號「穿雲」大型反詐騙及反洗黑錢行動，特別針對傀儡戶口持有人採取行動。即使傀儡戶口持有人無直接參與詐騙，由於借出或賣出自己的銀行戶口，便利詐騙集團轉走犯罪得益，成為清洗資金的工具。部門派員放蛇，收集了多名在網上購買傀儡戶口的買手資料。
詐騙及洗黑錢 558人受害
行動中，人員偵破146宗詐騙以及洗黑錢案件，包括網購、釣魚訊息、投資、求職及電話騙案等，案中558名受害人（17至80歲）損失逾5億元。有人誤中網上購物騙案，付了錢但是收不到貨物，亦有人墮入投資騙案，遭騙徒一而再再而三地壓榨，最後傾家蕩產。騙徒詐騙的可能是受害人的零用錢，但亦都有可能是受害人的「成副身家」。
3男女做買手 購傀儡戶口
人員拘捕157男62女共219人（17至77歲），包括兩男一女傀儡戶口買手，以及大量傀儡戶口持有人，相信涉案傀儡戶口清洗近6,000萬元騙款。被捕的兩男一女本地人買手，涉嫌利用網上社交平台，以1,000元至數千元不等的酬勞，利誘他人賣出或租借銀行帳戶以接收騙款。執法部門將繼續追查案件，不排除有更多人被捕，並呼籲市民提防騙案，指騙徒為求引君入甕，甚麼都做得出，而且布局亦都愈來愈精密，務求令人愈踩愈深，中了伏都不覺。
轉帳前求證 提防陌生來電
因此，當有陌生人向你要錢時，市民應該「停一停、諗一諗」，向有關單位或朋友求證一下以策安全。內地官員或公安並不會透過電話聯絡市民，市民亦應提醒身邊人切勿亂接陌生來電。此外，現時「轉數快」系統設立高危警示，市民轉帳時如遇警示，應立即停止轉帳以免受騙。
檢獲一批涉案證物。檢獲一批涉案證物。
檢獲一批涉案證物。
利用傀儡戶口洗黑錢的騙案主要包括利用傀儡戶口洗黑錢的騙案主要包括
利用傀儡戶口洗黑錢的騙案主要包括
本港騙案有上升趨勢。本港騙案有上升趨勢。
本港騙案有上升趨勢。
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