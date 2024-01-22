租管條例幫倒忙 劏房租金反攀升

租管條例不經不覺已實施兩周年，究竟成效如何？基層劏房租客有否得到改善？政府的租管條例原意是為有關租客提供多方面的保障，包括為期4年，即首租期兩年和次租期兩年的租住權保障；限制續租時的租金加幅，上限為10%；禁止業主向租客濫收公用設施及服務費用例如水、電費等。要言之，用意不可謂不善，然而，實情又是如何？

香港社區組織協會與基層劏房居民，昨日公布租管條例實施兩周年對劏房戶影響研究報告。結果事與願違，租管條例實施了兩年，劏房租金卻彷彿如斷了線的紙鳶，瘋狂攀升。社協調查發現，截至去年11月中，差估署只處理了2.35萬份AR2表格，即供租客查詢租賃通知書，佔全港10萬劏房戶約20%；而條例的兩年凍租期下，仍有三成受訪劏房戶於租管實施後被加租，比條例實施前多一倍，加租中位數是加200元，最多有人被加租1,500元，租金佔入息中位數達42%。社協指，通關後業主「唔憂租」。事實上，隨着社會復常，有業主或將劏房「再轉型」成「客房」，接待旅客「搵真銀」，「凍租」變成不可能，促引入起始租金，可惜政府一直拖延，一味指劏房租金水平有異，訂立劃一標準有難度，也就難怪劏房租金愈升愈有。

至於濫收水、電費更是普遍，協會在去年底至本月，向該會服務的不適切居所租戶進行網上問卷調查。受訪者來自12個地區，包括深水埗、元朗及觀塘等，年齡介乎41至50歲，八成受訪者是劏房戶，最多2人及3人家庭。當中，逾六成受訪者指電費是由業主另定每度電價計算，有濫收情況，條例生效後，業主違規情況未有顯著改善。

從以上情況可見，有關條例生效後，並未能真正幫到劏房戶。條例生效當年的年底，差估署一共識別逾1,000宗業主涉嫌違規的個案，但政府最新公布的數字顯示，由條例生效至本月5日，只有共87名劏房業主因違反條例而被定罪。有關團體認為如今租管條例實施已兩年，以上情況仍未有顯著改善。

為政貴在行。有法而無人執行即是廢。有關條例實施後，有關注團體已指出，當局主動巡查次數不足，執法力度弱，依賴劏房租戶舉報的做法極不理想，形同「將責任外判」。再說，有租戶亦憂慮舉報後會遭業主報復被迫遷，那只好啞忍。條例生效至今兩年，能進入司法程序的個案偏少，很大程度就是因為投訴人拒絕作證而無法檢控，試問在如此情況下，租管條例怎不淪為無牙老虎？

目前公屋平均輪候時間仍然長達5.6年，長者一人申請亦需3.9年，非長者單身人士更要輪候10年以上。現時仍有逾20萬人蝸居於環境惡劣而租金昂貴的劏房、籠屋等，他們不少是社會最基層，有些長期開工不足，甚至失業，生活於水深火熱，是極待援助的一群；政府有條例卻執法無能，只會加深低層市民的怨氣！租管條例一實施就未能「善始」，如今兩年了，政府是時候認真檢討其成效得失，既然關注團體指出其紕漏，政府豈能不老老實實想方設法堵塞條例不足之處，務實去解決問題！