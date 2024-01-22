冰鑑春秋：熟悉的國民黨又回來了

國民黨這次沒能拿回執政權，但總算靠着部分區域藍白合作，以及民進黨倒行逆施失去人心，靠幾名年輕戰將全力拚搏，驚險拿下立法院第一大黨的地位。然而，飽飯吃不了三天，給人內鬥內行、外鬥外行印象的國民黨，又開始上演宮鬥戲碼。

面對民眾黨對立法院正副院長提出的「考試」，韓國瑜選擇找江啟臣搭檔參選，並且釋出只要民眾黨願意合作，可以讓出副院長寶座作為回應。但就在此時，黨內有人開始蠢蠢欲動，先是找媒體放出消息，說韓國瑜放話若是黨內不接受這個組合，而是要求先進行假投票，那麼就會退出立法院長選舉，引起黨內議論紛紛。

緊接着，號稱「花蓮王」的傅崐萁也公開質疑，江啟臣是國民黨內公認接班盧秀燕的戰將，很可能會在兩年後出征台中市長寶座，若擔任立法院副院長要如何兼顧？表達自己爭取副院長的強烈意願，讓黨內競爭浮上枱面。

傅崐萁政壇評價向來兩極，雖然在花蓮有難以撼動的地位，但曾入獄的經歷向來是政敵抨擊的硬傷，若國民黨推舉這樣背景的人擔任副院長，顯然會送槍給民進黨與民眾黨，對期望展開新局的國民黨來說恐怕並非一步好棋。何況，國民黨今年出現少見的大批世代交替，正是一舉突破，大幅建立在年輕人心目中嶄新形象的好時機！若這時捨形象相對清新的江啟臣，而就與黑金傳聞糾纏不清的傅崐萁，恐怕難得出現的契機，就被白白消滅了。

事實上，這次國民黨嚴格來說根本沒達到政黨輪替與立院過半的目標，實際上就是敗選，結果黨主席沒主動請辭已讓人揶揄，現在還開始為副院長名位明爭暗鬥，這樣如何說服民眾，國民黨真心想改革呢？拜託國民黨，別再讓人看笑話吧！