筆下風雲：與其胡搞 不如擱置

原定4月1日實施的垃圾徵費計劃，突然推遲至8月1日才實施，原因不言自明，就是實際操作困難重重，市民一知半解。本報早就強調，搞環保不能一味寓禁於徵，必須有回收配套配合，奈何港官只知閉門造車，終於弄出大頭佛。

最令人嘩然的是，早前有環保署官員聲稱，若市民棄置較大型垃圾如地拖棍時，可鋸開再放入指定垃圾袋，此言一出，全城為之憤怒，難道為了滿足垃圾徵費，每家每戶要多買一把鋸嗎？結果此亦成為壓垮政策的最後一根稻草，港府只能匆匆跪低，推遲執行。問題是，拖得一時，拖不了一世，繼續以港官有異常人的思維來制訂政策，何時執法一樣亂象叢生。

香港是消費型社會，垃圾量驚人，為了減輕堆填區負擔，推行環保人人樂見。然而，本港垃圾回收一直天殘地缺，至今沒有有系統的回收制度，也沒有大規模的回收行業，甚至連內地都拒收紙皮，回收沒有出路，業界無利可圖，一味在末端徵費，事倍功半是明擺着的事。

其實，除非是三無大廈，否則一般大廈都有物業管理公司管理，由物管公司為大廈居民垃圾「包底」，是最省時有效的方法。物管處向政府購買大型指定垃圾袋，並向每戶收費，政府實在無需要再強迫每家每戶另購指定垃圾袋。何況若有住戶不用指定袋而直接在屋苑垃圾收集處掉垃圾，難道政府要派人到每個屋苑「摷垃圾」看誰犯了法？這樣在實際操作上根本不可行。多一事不如少一事，建議政府擱置逼市民購買指定垃圾袋，無謂添煩添亂。港府早前稱，石鼓洲首個焚化爐將於明年投入運作，並就屯門曾咀興建第二個焚化爐作出評估，當有了焚化爐後才商議垃圾徵費，才是明智。