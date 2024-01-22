強詞有理：國仇家恨

日本政府經常針對中日關係搞一些民調，多數動機不純，主要想凸顯雙方矛盾，為其反華政策護航。內閣府最近一項民調顯示，90.1%受訪民眾認為中日關係「並不良好」和「不太良好」，比前一年的調查上升5.7個百分點；其中86.7%受訪者回答對中國「沒有親近感」及「相對沒有親近感」，27.8%人士認為中日關係發展「不重要」及「不太重要」，兩項數據均創歷來最差紀錄。

調查結果一點也不意外，在日本跟隨美國瘋狂反華、不斷妖魔化中國的情況下，大多數日本民眾長期受到洗腦，對中國自然不可能有好感，儘管他們根本不了解中國。調查負責人認為，日本民眾認為中日關係不佳，應該與福島核污水排海，中國全面暫停進口日本水產有關。其實這只是其中一個原因，中日關係錯綜複雜，既有歷史恩怨，也有領土爭議，既有地緣政治矛盾，也有美國挑撥離間，注定好不到哪裏去。尤其日本一直拒絕對過去的侵華罪行道歉，反而百般針對和挑釁中國，更是令中國人深惡痛絕。

中國雖有一些精日分子，經常替日本塗脂抹粉，但如果做一個類似的調查，相信絕大多數中國人對日本沒有好感。最近黑龍江哈爾濱成為全國旅遊熱點，除了自然景觀和冰雪魅力吸引人，日本侵華「731部隊罪證陳列館」也是遊客絡繹不絕的熱門場所。館中揭示的是侵華日軍部分戰爭罪行，當年731部隊在哈爾濱設立細菌實驗基地，拿中國人當作白老鼠進行生化武器試驗，可謂慘無人道、滅絕人性。據估計最少有3,000人遇害，有的更認為受害者超過一萬人。

有位孩子參觀陳列館後寫下留言：「如果以後我有了孩子，我一定會帶他來這裏，告訴他，為甚麼要努力，為甚麼要銘記歷史，為甚麼要振興中華。」簡簡單單的一番話，引起無數中國人共鳴。這就是最好的愛國教育，過去大多數中國人都是通過課本、歷史資料和影視作品了解日本侵華罪行，而這座陳列館將日軍獸行如實呈現在觀眾眼前，怎不令人動容。香港中學文憑試曾有一道題討論日本侵華「利多於弊」，何其荒謬和無恥！

忘記歷史意味着背叛。雖然戰爭的傷痛隨着時間漸漸遠去，但刻在骨子裏的國仇家恨永遠也不會消失。特別是日本幾乎舉國仇視中國的今天，中國人更沒有理由忘記歷史。