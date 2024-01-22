龍吟虎嘯：日子難過不敢再吹牛

賴清德當選台灣「總統」，耀祖光宗，大威一把後，他會立刻感到今後的日子很不好過，「務實台獨」的抱負根本無法實現，而且還會險象環生。

拜登出於美國焦頭爛額的考慮，全球戰略已被俄烏之戰、巴以之戰搞得一團糟的考慮，自己要贏得大選的考慮，在賴清德當選之日就明確表示「不支持台獨」，這雖是聽起來很「假」的老生常談，但在自詡「務實的台獨工作者」賴清德當選時重申，那就是給賴清德潑了一盆冷水。與此同時，中國大陸國家安全部發文根據《反分裂國家法》，大陸將在三種情況下可「非和平統一」，也即可「武力實現統一」。

國安部文章所說的三種情況，都和賴清德過去、現在的「台獨」分裂表現有關。在參與分裂活動方面，賴清德可謂惡行纍纍，大陸所說的三種情況出現可使用非和平手段統一之其中一種情況，是「和平統一的可能性完全喪失」，賴清德可要讀得明白，小心今後的表現莫讓大陸覺得「和平統一的可能性完全喪失」，令大陸按《反分裂國家法》實施武統，賴清德等「台獨」分裂勢力那就「亡期有日」也！

賴清德身為老牌的雄心勃勃的「務實的台獨工作者」，今次選上「大位」可說頗不逢時，今時今日賴清德之流想繼續推動「台獨」會在瞬間招來滅頂之災。過去陳水扁、蔡英文、賴清德之流瘋狂搞「台獨」，大陸極力反對，但國力與軍力都不足以一舉粉碎「台獨」，有美國的軍事干預和介入，不敢說武統有十足把握，這令「台獨」分裂勢力有了張牙舞爪的空間，那時「務實」、「務虛」，虛虛實實，「台獨」分裂勢力皆可欺惑台灣民眾。因此，那個時候當過台南市長、行政院長、副總統的賴清德就敢拍着胸脯，聲稱自己是「務實的台獨工作者」，那架勢和口氣好像只要一朝當上「總統」，即可一舉定江山，實現「台獨」似的。

然而不旋踵，大勢逆轉，實力逆轉，賴清德腳軟，這陣子再不敢吹牛自己還能「務實台獨」也。