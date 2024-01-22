坦言集：企業與發展

幾天前我寫50年代初期中國企業管理體制的爭論，不少朋友感到興趣。可是讀者似不喜歡，所以網上閱讀者比平常少了一半。或許標題企業管理不吸引，特別是在此戰雲密布、衝突頻仍的時期。不過，無論任何時期，都不應該為眼前忘卻過去與將來。現實如佛家所說的三世──前世、今生與未來。三世本是一體，歷史社會的延續不可割離，而世界是多元整體，政治離不開經濟，經濟離不開企業，企業離不開多元化而有歷史淵源的市場和個人。中國在1949年的發展，基礎是經濟，後者基礎仍然是企業，企業的管理體制。

1949年中國工業化的爭議是採蘇聯式的中央集權計劃體制，把有限資源集中利用。從重工業突破管理、技術與資金的限制，抑或採市場經濟，依靠既存的本土私營中小企業，用改造管理來作較均衡的工商業發展。在美國的封鎖下，後者沒法推行，便只有計劃經濟方法。可中國的各方資源人才不足，故此中共建國後在推行中央計劃體制時進行改造。一是中央與地方的二元化，都是大而全，小而全的結構，在中央與地方經濟體內均是自成體系，自給自足，地方經濟依靠政治動員，用人力資源替代資金與設備。

二是多次執行經濟權下放的試驗，更着重地方的發展。甚至1956年，陳雲更提議以國有企業單位的市場經濟來替代計劃經濟，可惜被否決。中共最初30年的工業化成績便是由這樣的二元化發展模式成就，從一窮二白到工業化初步完成。

改革開放之後，實行雙軌制，結果是市場（私營與外資）一軌戰勝了計劃經濟一軌，連私有化後的國營企業和國防工業，也趨向於市場化、資本經營，把原來源自美德大企業管理的國營企業還原為資本主義大企業模式。在管理封建落後的私營企業與加工貿易形式的外商企業夾攻下，三者的競爭苦鬥，在美國轉移市場和中國高儲蓄高投資率推動下，仍然造出近代少有的經濟奇迹。但是，私營企業的問題層出不窮，加工貿易外商撤退，國營企業也難免貪污。

中國正處一歷史轉捩點，要支援復興，企業管理體制要進行改革。一是降低金融化槓桿化趨向；二是超越低成本競爭。前者涉及大企業、科技企業，後者針對產業企業，二者將更着重企業的人才，利潤掛帥的管理體制可以應付嗎？