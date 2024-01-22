天台飛墮 中年漢不治

【本報訊】天水圍有人墮樓。昨晨9時許，一名男子懷疑由天盛苑盛亨閣高處墮下，倒臥屋苑垃圾房對開重創，有途人發現後報案求助。救援人員接報到場，惟證實事主當場死亡，遂以帳篷遮蓋其遺體。人員在場未有發現遺書，經調查後，證實姓余（30歲）死者為大廈住戶，相信他由上址天台墮下，其死因有待剖驗確定。