食店爐頭釀火災 大埔屋邨陷煙海

近日風高物燥，在黃色火災危險警告生效下，大埔及灣仔在15分鐘內發生兩宗火警。首宗火警發生於大埔廣福街市一間售賣兩餸飯的食店，店內懷疑爐頭搶火，一時火光熊熊，職員見狀拖喉自救，但火勢仍然猛烈，最終要由消防協助將火救熄。稍後，祝融再在灣仔一幢住宅大廈肆虐，消防破門入屋救火，可惜屋內一隻貓貓仍然命喪火海。經初步調查後，相信火警是因咖啡機電線短路引起。

昨日下午1時許，大埔寶湖道28號廣福街市內一間兩餸飯店，懷疑有職員煮食時爐頭搶火，烈燄猛烈焚燒，冒出滾滾濃煙，轉眼造成街市煙霧瀰漫，部分黑煙從門口及窗戶向外擴散，並且直沖向天，影響廣福邨多幢大廈陷入煙海。

火警發生後，店內有職員拖動水喉，嘗試自行救火，不過大火未見減弱。消防接報隨即派員到場，即刻接手射水撲救，並且派出搜救隊協助，未幾成功撲滅火勢。事件中無人受傷，毋須疏散，火警原因有待作進一步調查。

大約15分鐘後，灣仔莊士敦道18號嘉寧大廈樓上一單位閉門失火，煙霧飄出窗戶，引起途人注意及報案。消防收到火警報告，隨即趕赴火場，出動一隊煙帽隊和一條喉灌救，迅速澆滅火舌。

灣仔大廈失火焗死貓 消防在起火單位救出兩隻貓貓，惟其中一隻貓貓懷疑吸入過量濃煙，終告返魂乏術，而該單位的住戶在事發時離家外出，收到消息後即時折返了解，並為另一隻生還貓貓安排檢查治理；此外，有個別居民亦懷疑因吸入濃煙不適，幸經護理後已無大礙，毋須送院。

消防視察火場情況後，相信是咖啡機電線短路釀禍，火警無可疑。受事件影響，莊士敦道來回行車線一度封閉，現場電車東西行服務亦受阻。