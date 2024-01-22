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地盤貨櫃辦公室遭淋紅油

貨櫃辦公室沾有紅油漬。 貨櫃辦公室沾有紅油漬。
貨櫃辦公室沾有紅油漬。
【本報訊】上周六晚上11時許，執法部門接獲報案，指沙田穗禾苑近籃球場一地盤貨櫃辦公室大門被淋紅油。人員接報到場調查，並聯絡負責人返回助查，案件列作「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。
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