6歹徒闖大廈 鐵錘砸天眼

【本報訊】旺角發生刑事毀壞案。上周六晚上11時許，6名大漢闖入亞皆老街52至54號建興大廈，以錘砸毀低層單位外的閉路電視，其後逃去無蹤。執法人員事後接報到場，經調查後將案件列作「刑事毀壞」，正追緝涉案6名歹徒及調查其犯案動機。