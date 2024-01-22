涉事醫生向上流 天瑜父怒斥荒謬

促院方交代須詳盡 感謝本報積極跟進 現年8歲的女童周天瑜不幸患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在2020年手術期間疑因醫療事故而成為植物人，近日健康更急轉直下。本報近日接獲讀者爆料，指當時有份負責手術、並於術後修改醫療紀錄的麻醉科醫生呂美珊，已成為瑪麗醫院麻醉科部門主管。本報就此兩度向瑪麗醫院查詢，院方僅稱天瑜個案不屬於「醫療風險警示事件」或「重要風險事件」，已向病人家屬解釋及致歉，但無回覆呂美珊是否升職。天瑜父親周先生直斥荒謬，堅持院方欠他及大眾一個交代，並再次感謝本報積極地跟進天瑜個案。

瑪麗醫院麻醉科醫生呂美珊於天瑜進行手術後，被指修改相關醫療紀錄，院方曾解釋，因為手術當日情況危急，未能作出詳盡記錄，呂美珊在技術人員支援下，於術後修改過「原來版本」醫療紀錄，修改資料主要包括液體進出量、藥物、急救、腦波指數、脈壓變異率等。本報日前收到讀者報料，稱留意到官方網頁近日有更新，當中列出呂美珊為部門主管（Chief Of Service），醫學界人士指，其職位是瑪麗醫院麻醉科主管，傳統由高級顧問醫生出任。

昨再問院中職位 瑪麗無回應 本報早前向瑪麗醫院查詢，院方無正面回應呂美珊是否仍在前線工作，僅強調天瑜個案不屬於「醫療風險警示事件」或「重要風險事件」，不需要作公布安排，已由跨院專家小組全面覆檢，院方亦已落實小組提出的改善措施，若小組在臨床檢討期間，發現醫護人員違反專業標準，會轉交人力資源部跟進；本報昨日再向院方查詢呂美珊目前於院中的職位，院方仍然無作出正面回應。

對於呂美珊在天瑜事件後，仍然獲得晉升，周先生昨日於社交媒體發文，直言覺得「無比荒謬」。他再次感謝本報繼續跟進天瑜個案，並指雖然已就個案達成和解，但當事人及公眾仍有知情權，院方有必要向他以及市民，公開交代事件細節。

瑪麗醫院 周先生指瑪麗醫院有必要公開交代事件細節。