寒風襲港 明嚴寒低見7℃

【本報訊】寒風將至，市民應注意保暖。中國廿四節氣的「大寒」於前日已過，香港天文台昨日再調低明日的市區氣溫預測，由原本介乎攝氏8至11度，降至介乎攝氏7至10度，即市區天氣達到嚴寒水平。打鼓嶺更低至僅攝氏2度，石崗亦低至攝氏4度，多區最低攝氏5度，包括上水、大埔、流浮山、沙田、屯門、將軍澳及長洲。其後兩三日稍為回暖，但持續寒冷。

天文台於昨午一時發出特別天氣提示，指一股強烈冬季季候風會在未來兩三日影響華南沿岸。預料今日本港北風將會增強，氣溫進一步下降，稍後天氣轉冷。明日密雲，有幾陣雨，天氣嚴寒，市區氣溫降至攝氏7度左右，新界再低兩三度，高地可能會結冰。由於風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低，天文台呼籲市民應注意保暖，並要關顧長者及慢性病患者。周三整天及周四早上仍然寒冷。

今跌至10℃有雨 九天天氣預報顯示，今日市區氣溫逐步下降，介乎攝氏10至18度，且有一兩陣雨；明日至周四天氣寒冷多雲，明日更達嚴寒水平，市區氣溫介乎攝氏7至10度；周五日間短暫時間有陽光，早上相當清涼，市區氣溫回升至攝氏13至18度；周六至下周二則有一兩陣雨，市區最低氣溫介乎攝氏14至18度，而最高氣溫則介乎攝氏18至22度。