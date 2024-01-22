網傳指定袋易爛 環保署實測闢謠

【本報訊】網上流傳短片，聲稱環境保護署的指定垃圾袋易爛，署方指言論全屬詆毀污衊，影片所示的，並非尚未開始發售的指定袋，強調指定袋早已通過國際標準等測試，不會輕易破損。署方另上載實測片段反駁謠言，又說會將疑涉刑事成分的個案，轉交執法部門跟進。

一條網上短片顯示，綠色的指定垃圾袋被撕爛，拍片人聲稱環保署的指定垃圾袋十分薄，非常容易破爛。片段所見，膠袋上列明「廢物收費指定垃圾袋」、「只供測試用」。另一片段則顯示，有人用手指在指定垃圾袋「輕易」弄穿一個洞。不過本報記者留意到，膠袋本來已穿洞，片段中該人又試用另一指定垃圾袋購物，放置貨品後手挽斷裂。

環保署另上載15公升指定袋的實測片段反駁，顯示有關指定袋能載8.5公斤物品，包括多個罐頭及洗潔精；又示範搖動指定袋，顯示該袋沒有破損。署方指出坊間流傳的影片，並非尚未開始發售的指定袋，而快將出售的指定袋，早已通過抗拉強度、斷裂伸長率、抗穿刺力，以及抗衝擊能力等國際或國家標準測試，不會輕易破損。

不排除轉交執法部門跟進 港府譴責此類假消息，並提醒市民，近日有不少打擊指定袋質量的謠言，居心叵測，市民務必提高警惕，免受誤導和蠱惑。環保署會將懷疑有刑事成分的個案，轉交執法部門跟進。