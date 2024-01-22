醫健：藥到病除：壓瘡分四期 按程度護理

壓瘡的成因一般由持續受壓或摩擦引致。前者因血液供應不到被壓位置，造成皮膚朽壞而形成傷口；後者指身體與外在物體例如床、輪椅接觸時的摩擦力，令身體組織與皮膚內的血管、肌肉及骨骼產生摩擦，令皮膚及其下方軟組織局部破損。壓瘡常發於臥床病人，因為他們的身體與床之間經常有摩擦，呈現方式為疼痛，完整皮膚或潰瘍。

壓瘡一般可分為四期，亦有無法分期的潰爛程度。第一期為紅斑期，皮膚完整但會出現不會褪色的紅斑，出現症狀之前有機會感覺到溫度異常，這時候可以用阻隔性藥膏（如Zinc Oxide）及透明薄膜以作保護。

第二期部分皮膚缺損，真皮層露出，能看見紅或粉紅色濕潤的傷口，有機會見到完整或破損的血清水泡，通常由摩擦引致，這階段建議使用可以保持傷口濕潤的敷料，如親水膠體敷料。

第三期全層皮膚缺損，可以看到脂肪組織，通常會有肉芽組織或捲邊，更有機會看到壞死組織與焦痂。

第四期全層皮膚和組織缺損，露出筋膜、肌肉、軟骨、肌腱等，有機會見到壞死組織與焦痂。第三和四期通常需要進行壞死性組織清創術，配合傷口處理和預防細菌感染。

定時換臥床姿勢預防 正所謂預防勝於治療，照顧者可以每二至四小時為臥床病人轉換姿勢，避免長時間同一部位受壓。另外，照顧者亦需確保病人有攝取足夠熱量和蛋白質，供新陳代謝之用。

香港醫院藥劑師學會

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