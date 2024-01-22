華航艙壓異常返桃園 延至昨抵港

【本報綜合報道】台灣中華航空一架航班編號為CI919的空中巴士A330客機，上周六（20日）由台北起飛前往香港不久，就發出代表緊急情況的7700代碼，折返桃園國際機場。華航當晚發聲明稱，起飛後出現艙壓異常指示信號，最終順利返航檢查，逾百名乘客都平安，並調派其他航機搭載乘客赴港。航空分析公司Cirium數據顯示，航班延誤至當日深夜11時05分起飛，並於翌日凌晨零時50分抵達香港。

華航聲明指，事發後機長依標準作業程序快速應變處理，採取預防性措施，聯絡航管優先協助，獲得許可下降至安全的客艙壓力高度，並未出現失壓情況，班機於當晚7時31分返抵桃園機場。台媒引述資深機師表示，班機掛出7700代碼，有可能是飛行過程中遇到特殊情況，緊急狀況代碼可以提醒空管人員和其他空中機組，注意避讓。

航班降落後，許多乘客均致電給家人報平安。其中一名乘客表示，航班起飛約半小時後，機長就在機上廣播，說因為飛機出現故障，不能再往前飛。該名乘客續稱，預計改由其他班機搭載乘客飛往香港，但涉事航班飛行期間並沒有任何異狀，所以乘客們也未感到驚慌。另有乘客表示，華航櫃枱人員也有協助民眾，處理班機的後續事宜。