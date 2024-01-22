質子治癌服務瀕飽和 養和擬再置新系統

【本報訊】癌症發病率日趨上升，過往10年，發病個案以每年約2.6%的比率增長。養和質子治療中心擁有全港首部質子治療系統，養和醫療集團表示，中心啟用約半年，年均可服務大約400位病患，預計今年6月至7月服務量會達到飽和，計劃設置第二部治療系統，引進更新的技術和儀器。

研大劑量少次數壓縮成本 養和醫療集團醫學物理部主管余兆基昨在電台節目中表示，中心從去年7月開始與兒童醫院合作，至今已有7名兒童病患接受治療，效果良好，短期副作用符合預期，可以減少對病患器官和細胞的影響，並且降低復發率；而且質子治療，可以降低傳統癌症治療引發的併發症。

余兆基續指，兒童病患的治療次數比成人多，兒童治療次數為30次，而成人則為10至15次，目前中心正在研究「大劑量、少次數」的治療方式，例如把乳癌治療次數，由原來的15次減到5次，除了可治療更多患者，更可進一步壓縮成本，調整收費。

質子治療中心已經為數十名乳癌患者提供了治療，余兆基指，乳癌的傳統治療方式會影響心臟血管，患者最終可能會因心臟病而死；而質子治療可降低有關風險，同時減低肺部的輻射劑量。他續指，中心未來希望為其他的癌症病患，包括肝癌等提供服務。